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Баскетбольную арену Ростова оборудуют кондиционерами до конца года

12 июля 2017, 13:42
Спортивный комплекс баскетбольной команды города Ростова-на-Дону "Ростов-Дон" и мужского гандбольного клуба "Лидер" оборудуют системой кондиционирования до конца года, сообщил на пресс-конференции во вторник министр спорта региона Самвел Аракелян.

Зал располагается в здании бывшего теннисного клуба. Сейчас в нем установили новое покрытие, табло и зрительские трибуны на 560 мест.

"Бывший теннисный центр на Комарова мы переоборудовали в игровой. Сейчас это домашняя арена баскетбольного клуба "Ростов-Дон" и мужского гандбольного клуба "Лидер". Там была проблема с кондиционированием зала – до конца года мы его устраним, на это уже выделили средства, сейчас делаем смету. В следующем году планируем также отремонтировать кровлю", - говорит министр.

От создания плавательного центра в спортивном комплексе власти отказались, поскольку не нашли инвестора.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт#Опросы
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