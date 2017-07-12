Баскетбольную арену Ростова оборудуют кондиционерами до конца года

"Бывший теннисный центр на Комарова мы переоборудовали в игровой. Сейчас это домашняя арена баскетбольного клуба "Ростов-Дон" и мужского гандбольного клуба "Лидер". Там была проблема с кондиционированием зала – до конца года мы его устраним, на это уже выделили средства, сейчас делаем смету. В следующем году планируем также отремонтировать кровлю", - говорит министр.