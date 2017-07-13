rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2017, 20:33

Published 13 июля 2017, 20:33

Modified 17 сентября 2022, 14:36

Updated 17 сентября 2022, 14:36

Мировая премьера нового сезона "Игры престолов" прошла в Лос-Анджелесе

13 июля 2017, 20:33
Исполнительница роли Арьи Старк 20-летняя Мэйси Уильямс поразила присутствующих откровенным нарядом, эти сведения опубликовал портал "Накануне".

"Ярко-зеленое платье с декольте и большим разрезом не помешало Уильямс вести себя по-детски непосредственно", - сказано в публикации.

Так, девушка в соцсети выложила ролик, на котором при помощи приложения трансформируется в Белого Ходока.

На премьере были и другие актеры сериала. Так, Кит Харингтон (Джон Сноу) появился под руку с Роуз Лесли (Игритт).

Напомним, на экраны сериал выйдет в воскресенье, в Москве сезон будут транслировать в метрополитене.

р3

Вы ждете новый сезон?
Проголосовало: 0 чел.
Материалы по теме
Создатели сериала "Игра престолов" опубликовали трейлер к седьмому сезонуHBO работает над четырьмя спин-оффами серила "Игра престолов"
#Культура#Новости#Опросы
Подпишитесь
Популярное