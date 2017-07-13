Мировая премьера нового сезона "Игры престолов" прошла в Лос-Анджелесе

Posted 13 июля 2017, 20:33
Published 13 июля 2017, 20:33
Modified 17 сентября 2022, 14:36
Updated 17 сентября 2022, 14:36
"Ярко-зеленое платье с декольте и большим разрезом не помешало Уильямс вести себя по-детски непосредственно", - сказано в публикации.
Так, девушка в соцсети выложила ролик, на котором при помощи приложения трансформируется в Белого Ходока.
На премьере были и другие актеры сериала. Так, Кит Харингтон (Джон Сноу) появился под руку с Роуз Лесли (Игритт).
Напомним, на экраны сериал выйдет в воскресенье, в Москве сезон будут транслировать в метрополитене.
р3