Ростовский водоканал предложил использовать Интернет жалующимся на очереди

"Многие вопросы можно решить при помощи интернет-сервисов компании, интернет-приемной и личного кабинета", - говорится в публикации.
Кроме того, 17 июля введут дополнительный рабочий день службы "Одно окно". Также работа службы продлена на час с четверга.
Отмечается, что эти пункты находятся на улицах Орбитальная, Первая Баррикадная, Максима Горького, проспекте 40-летия Победы.
Ранее СМИ писали об огромных очередях в пункты приема. Говорилось, что местным жителям приходится стоять по пять часов.
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