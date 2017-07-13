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Ростовский водоканал предложил использовать Интернет жалующимся на очереди

13 июля 2017, 15:27
"Ростовводоканал" предложил абонентам решать вопросы дистанционно через Интернет без обращения в пункты приема, сообщается на сайте компании.

"Многие вопросы можно решить при помощи интернет-сервисов компании, интернет-приемной и личного кабинета", - говорится в публикации.

Кроме того, 17 июля введут дополнительный рабочий день службы "Одно окно". Также работа службы продлена на час с четверга.

Отмечается, что эти пункты находятся на улицах Орбитальная, Первая Баррикадная, Максима Горького, проспекте 40-летия Победы.

Ранее СМИ писали об огромных очередях в пункты приема. Говорилось, что местным жителям приходится стоять по пять часов.

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