Создатель "Игры престолов" снимет новый сериал

В настоящее время официального подтверждения о съемках новой хорор-драммы от телеканала пока не получено, однако информация об этом появилась в Twitter писательницы Ннеди Окорафор. Создатель "Игры престолов" также подтвердил свое участие в проекте. При этом, из сообщений в СМИ известно, что сделка по покупке телеканалом прав на роман еще не закрыта.