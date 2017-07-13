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Создатель "Игры престолов" снимет новый сериал

13 июля 2017, 06:31
Создатель "Игры престолов" Джорж Мартин планирует снять мистический сериал для канала HBO про апокалипсис в Африке, пишет "Российская газета".

Мартин выступит в проекте в качестве исполнительного продюсера. Многосерийный фильм будет основан на книге "Кто боится смерти" нигерийской писательницы Ннеди Окорафор.

В настоящее время официального подтверждения о съемках новой хорор-драммы от телеканала пока не получено, однако информация об этом появилась в Twitter писательницы Ннеди Окорафор. Создатель "Игры престолов" также подтвердил свое участие в проекте. При этом, из сообщений в СМИ известно, что сделка по покупке телеканалом прав на роман еще не закрыта.

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#Новости#Культура#Опросы
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