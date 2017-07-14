Штормовое предупреждение объявили на выходные в Ростовской области

Posted 14 июля 2017, 15:07
Published 14 июля 2017, 15:07
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Такое предупреждение сохранится и в субботу. Порывы ветра в этот период достигнут 23 метров в секунду", - сказано в публикации.
Местных жителей попросили не оставлять транспорт под деревьями, так как они могут рухнуть из-за сильного ветра. Кроме того, не следует без необходимости выходить на улицу.
Ранее появились сведения, что в южных районах региона до вторника сохранится чрезвычайная пожароопасность.
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