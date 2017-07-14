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Posted 14 июля 2017, 15:07

Published 14 июля 2017, 15:07

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Штормовое предупреждение объявили на выходные в Ростовской области

14 июля 2017, 15:07
В части Ростовской области в ближайшее время прогнозируются ливни, град и гроза, информирует в пятницу региональное УМЧС РФ.

"Такое предупреждение сохранится и в субботу. Порывы ветра в этот период достигнут 23 метров в секунду", - сказано в публикации.

Местных жителей попросили не оставлять транспорт под деревьями, так как они могут рухнуть из-за сильного ветра. Кроме того, не следует без необходимости выходить на улицу.

Ранее появились сведения, что в южных районах региона до вторника сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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