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Posted 14 июля 2017, 20:33

Published 14 июля 2017, 20:33

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В 2018 году начнутся продажи нового Ford Transit Custom

14 июля 2017, 20:33
В начале будущего года в продаже появится новое коммерческое авто Ford Transit Custom, информирует портал "АвтоВзгляд".

"Объем двигателя машины составит 2 литра. Авто будет обладать повышенной топливной экономичностью", - говорится в публикации.

Отмечается, что приборная панель в машине сделана в фирменном стиле автопроизводителя.

Мультимедийную систему можно совместить с Apple CarPlay и Android Auto. Также она способна реагировать на голос.

Покупатели смогут выбрать из двух версий с различной высотой крыши. О стоимости авто информации нет.

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#Общество#Новости
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