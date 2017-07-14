В 2018 году начнутся продажи нового Ford Transit Custom

Posted 14 июля 2017, 20:33
Published 14 июля 2017, 20:33
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Объем двигателя машины составит 2 литра. Авто будет обладать повышенной топливной экономичностью", - говорится в публикации.
Отмечается, что приборная панель в машине сделана в фирменном стиле автопроизводителя.
Мультимедийную систему можно совместить с Apple CarPlay и Android Auto. Также она способна реагировать на голос.
Покупатели смогут выбрать из двух версий с различной высотой крыши. О стоимости авто информации нет.
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