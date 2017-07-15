Honda презентовала Accord нового поколения

Posted 15 июля 2017, 10:18
Published 15 июля 2017, 10:18
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Машина будет продаваться на североамериканском рынке. В нее внедрили турбомотор объемом 1,5 литра. Мощность составляет 192 "лошадки", - говорится в публикации.
Кроме того, в линейке двигателей есть турбомотор объемом 2 литра. Модель будет доступна с гибридной силовой установкой.
Отмечается, что приборная панель станет полностью цифровой. Возможна поддержка сервисов Apple Carplay и Android Auto.
О стоимости седана информации нет.
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