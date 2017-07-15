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Posted 15 июля 2017, 10:18

Published 15 июля 2017, 10:18

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Honda презентовала Accord нового поколения

15 июля 2017, 10:18
Автопроизводитель Honda презентовал модель Accord нового поколения, она стала больше предшественника, информирует портал Autonews.ru.

"Машина будет продаваться на североамериканском рынке. В нее внедрили турбомотор объемом 1,5 литра. Мощность составляет 192 "лошадки", - говорится в публикации.

Кроме того, в линейке двигателей есть турбомотор объемом 2 литра. Модель будет доступна с гибридной силовой установкой.

Отмечается, что приборная панель станет полностью цифровой. Возможна поддержка сервисов Apple Carplay и Android Auto.

О стоимости седана информации нет.

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