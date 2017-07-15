Skype установят в бортовые компьютеры машин BMW

Posted 15 июля 2017, 20:33
Published 15 июля 2017, 20:33
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Сначала услугой смогут воспользоваться жители США, Франции и Германии. Далее эта функция появится и в других государствах", - говорится в публикации.
В данный момент неизвестны модели, в которых появится поддержка Skype.
Ранее BMW стала одним из первых автопроизводителей, которое предложило программное обеспечение Office 365.
Издание пишет, что BMW не ставит на свои модели функции Android Auto и Apple CarPlay.
Р1