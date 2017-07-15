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Posted 15 июля 2017, 20:33

Published 15 июля 2017, 20:33

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Skype установят в бортовые компьютеры машин BMW

15 июля 2017, 20:33
Компания BMW планирует внедрить в свои машины программу для общения Skype, она будет доступна в информационных комплексах авто, информирует портал Ixbt.com.

"Сначала услугой смогут воспользоваться жители США, Франции и Германии. Далее эта функция появится и в других государствах", - говорится в публикации.

В данный момент неизвестны модели, в которых появится поддержка Skype.

Ранее BMW стала одним из первых автопроизводителей, которое предложило программное обеспечение Office 365.

Издание пишет, что BMW не ставит на свои модели функции Android Auto и Apple CarPlay.

Р1

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