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Несколько дней в части Ростова будут отключать свет

16 июля 2017, 13:56
В части Ростова-на-Дону в течение нескольких дней будут проходить отключения электричества, информирует в воскресенье горадминистрация.

С 18 по 26 июля каждый день свет будут выключать на улицах 30-я, 31-я, 32-я Линия, Ереванская, Татарская, Славинская, Украинская, Алтайская, Белорусская, в переулках Мезенский, Охотский, Сахалинский, Второй, Третий, Четвертый Сахалинский, Танаиский, Тузлов, Покровский, Чертковский, Самбекский.

С 17 по 21 июля ежедневно электричества не будет по улицам Белорусская, Киргизкая, переулкам Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.

В понедельник свет выключат на улицах Глинки, Калужская, Первая Грамши, Войкова, Портовая, Сейнерная, Судостроительная, Циолковского, Дарвина, Доватора, Карпатская, Ковалевской, Лобачевского, Маршальская, Байкальская, Лесная, Линейная, Семипалатинская, Долгожданная, Лучевая, Мадояна, Песчанокопская, Сормовская.

Также в этот день света не будет в переулке Аэроклубовский и на проспекте Стачки.

Во вторник электричество выключат на улицах Первая Баррикадная, Русская, Токарная, Андрея Сладкова, Зорге, Евдокимова, Немировича-Данченко, Калитвинская, Подъездная, Шеболдаева, в переулках Ковалева, Медный, Педагогический, Каляевский, Боевой, Орджоникидзе, Ашхабадский, на проспекте 40 Лет Победы.

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