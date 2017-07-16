Несколько дней в части Ростова будут отключать свет

С 18 по 26 июля каждый день свет будут выключать на улицах 30-я, 31-я, 32-я Линия, Ереванская, Татарская, Славинская, Украинская, Алтайская, Белорусская, в переулках Мезенский, Охотский, Сахалинский, Второй, Третий, Четвертый Сахалинский, Танаиский, Тузлов, Покровский, Чертковский, Самбекский.