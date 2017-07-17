"Газель" с автоматической трансмиссией покажут осенью

Posted 17 июля 2017, 08:21
Published 17 июля 2017, 08:21
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Популярность "Газелей" в виде городского автотранспорта сделала возможным установку "автомата" на модели, на которых ранее коробка передач такого типа была невостребованной", - сказано в публикации.
В настоящее время микроавтобус с автоматикой проходит испытания, но ожидается, что новинка облегчит движение на городских улицах и снизит число поломок маршруток из-за человеческого фактора.
Отмечается, что в планах у компании оснастить "автоматом" автобусы среднего и малого класса, над чем в настоящее время работают сотрудники автопроизводителя.
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