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Posted 17 июля 2017, 08:21

Published 17 июля 2017, 08:21

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

"Газель" с автоматической трансмиссией покажут осенью

17 июля 2017, 08:21
Первый автомобиль "Газель" с автоматической коробкой передач российские потребители увидят уже осенью текущего года, эти сведения опубликовал ресурс Ladaonline.

"Популярность "Газелей" в виде городского автотранспорта сделала возможным установку "автомата" на модели, на которых ранее коробка передач такого типа была невостребованной", - сказано в публикации.

В настоящее время микроавтобус с автоматикой проходит испытания, но ожидается, что новинка облегчит движение на городских улицах и снизит число поломок маршруток из-за человеческого фактора.

Отмечается, что в планах у компании оснастить "автоматом" автобусы среднего и малого класса, над чем в настоящее время работают сотрудники автопроизводителя.

р3

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