Во время фестиваля "Осада Азова" будет запущен турмаршрут ретропоезда

Posted 17 июля 2017, 12:56
Published 17 июля 2017, 12:56
Modified 11 сентября 2022, 08:51
Updated 11 сентября 2022, 08:51
"Фестиваль состоится в первую субботу августа. Приедут гости из других стран, в том числе из Сербии", - говорится в публикации.
Отмечается, что участников мероприятия разместят на городском пляже. Эту территорию обработают против клещей и комаров. Спецавтомобиль будет доставлять воду в палаточный городок.
Также планируется установить биотуалеты. Во время фестиваля будет работать праздничная иллюминация.