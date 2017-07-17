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Posted 17 июля 2017, 12:56

Published 17 июля 2017, 12:56

Modified 11 сентября 2022, 08:51

Updated 11 сентября 2022, 08:51

Во время фестиваля "Осада Азова" будет запущен турмаршрут ретропоезда

17 июля 2017, 12:56
В Ростовской области во время проведения фестиваля военно-исторических клубов "Осада Азова" будет запущен туристический маршрут ретропоезда, информирует в понедельник горадминистрация.

"Фестиваль состоится в первую субботу августа. Приедут гости из других стран, в том числе из Сербии", - говорится в публикации.

Отмечается, что участников мероприятия разместят на городском пляже. Эту территорию обработают против клещей и комаров. Спецавтомобиль будет доставлять воду в палаточный городок.

Также планируется установить биотуалеты. Во время фестиваля будет работать праздничная иллюминация.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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