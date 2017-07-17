Во время фестиваля "Осада Азова" будет запущен турмаршрут ретропоезда

В Ростовской области во время проведения фестиваля военно-исторических клубов "Осада Азова" будет запущен туристический маршрут ретропоезда, информирует в понедельник горадминистрация.