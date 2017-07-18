rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Более 550 солдат ВОВ перезахоронили в Ростовской области

18 июля 2017, 18:10
Останки 550 солдат, погибших в Великой Отечественной войне, нашли и перезахоронили в Ростовской области в 2016 году, рассказала заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко.

"В 2016 году проведено 140 поисковых экспедиций, по итогам поисковых работ похоронено и перезахоронено 552 погибших война", – сообщила она.

В первом полугодии 2017 года уже проведено 16 полевых поисковых работ, на сегодняшний день найдено более 190 останков погибших воинов, добавила она.

Акции по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне, проводятся в области ежегодно, подчеркнула спикер.

Кроме того, по словам спикера, в Ростовской области создан интернет-ресурс, содержащий воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. На сегодняшний день силами волонтеров в один из разделов сайта внесены уже 183 тысячи имен погибших ростовчан, защищавших государство, заключила Шевенко.

У вас есть погибшие в ВОВ родственники?
Материалы по теме
Рабочие откопали авиабомбу времен ВОВ в Ростовской областиПерезахоронение останков воинов ВОВ провели в БатайскеОстанки бойцов НКВД времен ВОВ нашли поисковики "Миус-Фронта"
#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00