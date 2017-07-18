Более 550 солдат ВОВ перезахоронили в Ростовской области

"В 2016 году проведено 140 поисковых экспедиций, по итогам поисковых работ похоронено и перезахоронено 552 погибших война", – сообщила она.
В первом полугодии 2017 года уже проведено 16 полевых поисковых работ, на сегодняшний день найдено более 190 останков погибших воинов, добавила она.
Акции по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне, проводятся в области ежегодно, подчеркнула спикер.
Кроме того, по словам спикера, в Ростовской области создан интернет-ресурс, содержащий воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. На сегодняшний день силами волонтеров в один из разделов сайта внесены уже 183 тысячи имен погибших ростовчан, защищавших государство, заключила Шевенко.