Более 550 солдат ВОВ перезахоронили в Ростовской области

Кроме того, по словам спикера, в Ростовской области создан интернет-ресурс, содержащий воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. На сегодняшний день силами волонтеров в один из разделов сайта внесены уже 183 тысячи имен погибших ростовчан, защищавших государство, заключила Шевенко.