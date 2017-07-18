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Дизельный скандал коснулся Mercedes-Benz

18 июля 2017, 12:37
Дополнительная проверка на выброс вредных веществ ждет продукцию Mercedes-Benz , эти сведения опубликовал 3DNews.

"Скандал, вызванный подозрениями о манипуляциях компании с результатами о выбросах вредных веществ в окружающую среду, принимает масштабные размеры", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, Daimler подозревают в продаже в США И Европе свыше 1 миллиона авто с повышенным уровнем выброса. Правда, подтверждений об использовании специального ПО пока нет, но продукции. Mercedes-Benz будут проверять жестче, чем прежде.

Напомним, ранее дизельный скандал коснулся известных других известных автопроизводителей, в частности, Porsche и Volkswagen.

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Технологии#Опросы
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