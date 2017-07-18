Ростовчане начали интересоваться биткоинами и майнингом

Posted 18 июля 2017,, 14:58
Published 18 июля 2017,, 14:58
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
"При этом отмечен рост интереса к биткоинам в 14% в среднем по России", - сказано в сообщении.
В середине прошлого месяца курс биткоина в первый раз превысил $ 3 тысячи, правда потом вновь снизился на четверть. Безусловным лидером, оторвавшимся от всех других городов, по числу запросов, касающихся майнинга, стал Санкт-Петербург. Следом идут Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Отмечается, что запрос "фермы для майнинга" вводился в России в июне в 14 раз чаще, чем в мае. Информацию о майнинге и майнерах искали в 6 и в 3 раза чаще.
Майнеры занимаются зарабатыванием биткоинов путем создания новых комбинаций по известному алгоритму самостоятельно или объединяясь в виртуальные бассейны.
р3