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Posted 18 июля 2017,, 14:58

Published 18 июля 2017,, 14:58

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Ростовчане начали интересоваться биткоинами и майнингом

18 июля 2017, 14:58
Пользователи из Ростова-на-Дону за июнь текущего года по 1,3 тысячи раз вводили запрос "майнинг" и "ферма для майнинга", эти сведения предоставил сервис Avito.

"При этом отмечен рост интереса к биткоинам в 14% в среднем по России", - сказано в сообщении.

В середине прошлого месяца курс биткоина в первый раз превысил $ 3 тысячи, правда потом вновь снизился на четверть. Безусловным лидером, оторвавшимся от всех других городов, по числу запросов, касающихся майнинга, стал Санкт-Петербург. Следом идут Новосибирск, Екатеринбург, Москва.

Отмечается, что запрос "фермы для майнинга" вводился в России в июне в 14 раз чаще, чем в мае. Информацию о майнинге и майнерах искали в 6 и в 3 раза чаще.

Майнеры занимаются зарабатыванием биткоинов путем создания новых комбинаций по известному алгоритму самостоятельно или объединяясь в виртуальные бассейны.

р3

Вы уже пробовали себя в роли майнера?
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#Общество#Новости#Опросы#Татьяна Уляшова
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