Ростовская гимнастка победила в международном турнире

Posted 18 июля 2017, 12:08
Published 18 июля 2017, 12:08
Modified 11 сентября 2022, 08:47
Updated 11 сентября 2022, 08:47
"Уразова заняла первые места в командном первенстве, многоборье, опорном прыжке, упражнениях на бревне, вольных упражнениях", - говорится в публикации.
Кроме того, ростовчанка стала обладательницей бронзы.
Соревнования организовали в Грузии с 10 по 15 июля. В них поучаствовали спортсмены из 15 государств.
Ранее ростовские батутисты победили на всероссийских соревнованиях, а тхэквондисты получили 7 медалей на первенстве РФ. Помимо этого ростовчанин занял призовое место на первенстве Европы по шахматам.
р1