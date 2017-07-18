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Posted 18 июля 2017, 12:08

Published 18 июля 2017, 12:08

Modified 11 сентября 2022, 08:47

Updated 11 сентября 2022, 08:47

Ростовская гимнастка победила в международном турнире

18 июля 2017, 12:08
Сюжет
Новости Ростова
Спортсменка из Ростова-на-Дону Владислава Уразова получила пять золотых медалей в международном турнире по спортивной гимнастике, информирует во вторник горадминистрация.

"Уразова заняла первые места в командном первенстве, многоборье, опорном прыжке, упражнениях на бревне, вольных упражнениях", - говорится в публикации.

Кроме того, ростовчанка стала обладательницей бронзы.

Соревнования организовали в Грузии с 10 по 15 июля. В них поучаствовали спортсмены из 15 государств.

Ранее ростовские батутисты победили на всероссийских соревнованиях, а тхэквондисты получили 7 медалей на первенстве РФ. Помимо этого ростовчанин занял призовое место на первенстве Европы по шахматам.

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#Илья Ульянов#Спорт#Новости Ростова#Новости
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