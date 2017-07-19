Багаевский гидроузел "ужали" из-за угрозы экологии в Ростовской области

Posted 19 июля 2017,, 11:03
Published 19 июля 2017,, 11:03
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
"Принятое решение позволит сократить зону затопления почти вдвое", - сказано в сообщении.
При этом на 65 квадратных километров сократится и площадь территории с высоким уровнем грунтовых вод. В результате сократится размер водного зеркала, что уменьшит испаряемость и заболачиваемость.
Отмечается, что строительство Багаевского гидроузла, который позволит избежать нехватки воды в засушливые периоды и минимизировать потери рыбных хозяйств, обойдется региону в 22 миллиарда рублей.
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