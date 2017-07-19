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Спортивные школы Ростова не несут ответственности за результат – эксперт

19 июля 2017, 09:52
Спортивные школы в Ростовской области не гарантируют достижения высоких результатов их спортсменами, рассказал в интервью RostovGazeta министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

"В полномочия спортивных школ не входит досижение высоких результатов. Для них важно сохранить контингент и привлечь максимальное число людей для занятия физкультурой. Они не несут ответственности за достижение или не достижение их спортсменами высоких результатов", - говорит министр.

По его словам, исходя из этого спортивные школы станут центрами ДПО (дополнительного образования). Сам тренировочный процесс сведется к минимуму, из-за чего продолжится падение результата. "Там, где ранее готовили спортивный резерв, сегодня не готовят никого", - полагает Аракелян.

В настоящее время в регионе насчитывается порядка 100 спортивных школ. В соседнем Краснодаре их число достигает 282. Регион продолжает терпеть поражения на Спартакиаде учащихся.

Полную версию интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

Вы бы отдали ребенка в спортивную школу?
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