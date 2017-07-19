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Все стадионы изначально убыточны - власти Ростова

19 июля 2017, 09:55
Стадионы хозяев чемпионатов мира по футболу 2006 и 2014 до сих пор остаются убыточными, сообщил RostovGazeta министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Все стадионы изначально убыточны. Я присутствовал на конференции FIFA, где докладывали хозяева чемпионатов 2006 и 2014 годов – у них стадионы остаются убыточными до сих пор. То есть, до сих пор продолжается субсидирование государства для того, чтобы поддерживать их рентабельность. В России единственный стадион, который претендует на то, чтобы стать рентабельным, это стадион ФК "Краснодар" Сергея Галицкого", - сказал министр.

Он сообщил, что самым удачным проектом на сегодня был стадион "Донбасс-Арена" в городе Донецке, принявший Евро-2012. "Это единственный частный европейский стадион, которому за столь короткий промежуток времени удалось выйти на самоокупаемость и поддерживать его рентабельность вплоть до начала войны", - добавил министр. По его словам, был проведен ряд консультаций с главой компании, которая осуществляла выведение на рентабельность стадиона "Донбасс-Арена", Марией Гришковой. "Есть наметки, как использовать "Ростов-Арену", единственное, мы априори ничего не можем сделать, пока стадион нам не принадлежит", - сообщил министр.

Аракелян добавил, что окончательное решение, в федеральной или областной собственности останется "Ростов-Арена", будет принято в 2018 году.

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