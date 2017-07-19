Все стадионы изначально убыточны - власти Ростова

Он сообщил, что самым удачным проектом на сегодня был стадион "Донбасс-Арена" в городе Донецке, принявший Евро-2012. "Это единственный частный европейский стадион, которому за столь короткий промежуток времени удалось выйти на самоокупаемость и поддерживать его рентабельность вплоть до начала войны", - добавил министр. По его словам, был проведен ряд консультаций с главой компании, которая осуществляла выведение на рентабельность стадиона "Донбасс-Арена", Марией Гришковой. "Есть наметки, как использовать "Ростов-Арену", единственное, мы априори ничего не можем сделать, пока стадион нам не принадлежит", - сообщил министр.