Число заражений ВИЧ растет в Ростовской области

Posted 20 июля 2017, 10:22
Published 20 июля 2017, 10:22
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Показатель роста зараженности в этом году составил 21% или 41 человек на 100 тысяч жителей области. Данный показатель ниже общероссийского в 1,2 раза и держится на уровне показателей ЮФО", - отмечается в документе.
Всего в России выявлено 682 тысячи зараженных ВИЧ, 16% которых проживает в Ростовской области. За прошедший год было выявлено 1,7 тысячи зараженных вирусом.
Наибольшее количество ВИЧ - инфицированных проживает в Ростове-на-Дону - это 489 человек, далее следуют Шахты - 267 человек, Новошахтинск с показателем - 114 человек.Чаще всего в прошлом году данная инфекция была выявлена у жителей в возрасте от 18 до 40 лет (69%). До сих пор лидирующую позицию в передаче инфекции занимает введение наркотиков с помощью шприца - 56%, второе место занимает передача половым путем - 43%.