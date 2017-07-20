Число заражений ВИЧ растет в Ростовской области

Наибольшее количество ВИЧ - инфицированных проживает в Ростове-на-Дону - это 489 человек, далее следуют Шахты - 267 человек, Новошахтинск с показателем - 114 человек.Чаще всего в прошлом году данная инфекция была выявлена у жителей в возрасте от 18 до 40 лет (69%). До сих пор лидирующую позицию в передаче инфекции занимает введение наркотиков с помощью шприца - 56%, второе место занимает передача половым путем - 43%.