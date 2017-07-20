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Posted 20 июля 2017, 10:22

Published 20 июля 2017, 10:22

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Число заражений ВИЧ растет в Ростовской области

20 июля 2017, 10:22
За прошедший год число зараженных ВИЧ - инфекцией в Ростовской области выросло на 21%, сообщается в докладе регионального правительства.

"Показатель роста зараженности в этом году составил 21% или 41 человек на 100 тысяч жителей области. Данный показатель ниже общероссийского в 1,2 раза и держится на уровне показателей ЮФО", - отмечается в документе.

Всего в России выявлено 682 тысячи зараженных ВИЧ, 16% которых проживает в Ростовской области. За прошедший год было выявлено 1,7 тысячи зараженных вирусом.

Наибольшее количество ВИЧ - инфицированных проживает в Ростове-на-Дону - это 489 человек, далее следуют Шахты - 267 человек, Новошахтинск с показателем - 114 человек.Чаще всего в прошлом году данная инфекция была выявлена у жителей в возрасте от 18 до 40 лет (69%). До сих пор лидирующую позицию в передаче инфекции занимает введение наркотиков с помощью шприца - 56%, второе место занимает передача половым путем - 43%.

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