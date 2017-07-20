Качество дорожного покрытия проверят на новых трассах Ростова

"На анализ взяли образцы с улиц Тимошенко и 2-я Луговая, а также в створе улицы Сиверса", - сказано в сообщении.
Анализ позволит определить качество верхнего и нижнего слоев покрытия дороги и их соответствие действующим стандартам. Главными параметрами проверки станут толщина, плотность, водонасыщение слоя, а также качество сцепления с нижним основанием.
Отмечается, что в ближайшее время аналогичную проверку проведут на Береговой и Соколова. Всего в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Ростове уже проверили 44 объекта.
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