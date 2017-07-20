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Качество дорожного покрытия проверят на новых трассах Ростова

20 июля 2017, 12:08
В ходе выездной проверки взяли пробы с нового дорожного покрытия на нескольких объектах в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр ФКУ Упрдор "Азов".

"На анализ взяли образцы с улиц Тимошенко и 2-я Луговая, а также в створе улицы Сиверса", - сказано в сообщении.

Анализ позволит определить качество верхнего и нижнего слоев покрытия дороги и их соответствие действующим стандартам. Главными параметрами проверки станут толщина, плотность, водонасыщение слоя, а также качество сцепления с нижним основанием.

Отмечается, что в ближайшее время аналогичную проверку проведут на Береговой и Соколова. Всего в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Ростове уже проверили 44 объекта.

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