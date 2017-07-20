Под Ростовом глава горпоселения стал фигурантом дела за вымогательство

Posted 20 июля 2017, 06:35
Published 20 июля 2017, 06:35
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"По данным следствия, подозреваемый попросил деньги от граждан, которые торговали цветами на муниципальной земле. Он рассказал им, что необходимо облагородить территорию", - говорится в публикации.
Отмечается, что в случае отказа чиновник пообещал не давать разрешения на торговлю цветами. По закону, разрешение на установку торговых точек выдается бесплатно.
В результате пострадавшие оплатили работы на сумму более 300 тысяч рублей. Теперь по факту превышения полномочий подозреваемому грозит до семи лет колонии.
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