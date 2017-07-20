Пожарные и полиция оттягивают полноценный запуск системы "112" в Ростове

"В системе 112 есть и проблемы, в основном они связаны со взаимодействием с федеральными службами "01" и "02"", – сообщил он.
По словам спикера, названные федеральные службы должны были выполнить целый комплекс мероприятий, предписанных федеральной программой.
"К сожалению, целый ряд вопросов на сегодняшний день федеральные службы не выполнили", – подчеркнул он.
Государственную программу по полноценному запуску службы "112", по словам спикера, на днях перенесли на 2018 год.
В критических ситуациях – к примеру, при отключении коммунальных услуг – количество обращений в службу "11" доходит до 15-17 тысяч звонков в сутки, отметил Панов.