Пожарные и полиция оттягивают полноценный запуск системы "112" в Ростове

Мероприятия по подключению телефонов 01 и 02 к единой службе "112" перенесены на 2018 год в связи с невыполнением ряда задач по интеграции, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.