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Пожарные и полиция оттягивают полноценный запуск системы "112" в Ростове

20 июля 2017, 18:04
Мероприятия по подключению телефонов 01 и 02 к единой службе "112" перенесены на 2018 год в связи с невыполнением ряда задач по интеграции, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"В системе 112 есть и проблемы, в основном они связаны со взаимодействием с федеральными службами "01" и "02"", – сообщил он.

По словам спикера, названные федеральные службы должны были выполнить целый комплекс мероприятий, предписанных федеральной программой.

"К сожалению, целый ряд вопросов на сегодняшний день федеральные службы не выполнили", – подчеркнул он.

Государственную программу по полноценному запуску службы "112", по словам спикера, на днях перенесли на 2018 год.

В критических ситуациях – к примеру, при отключении коммунальных услуг – количество обращений в службу "11" доходит до 15-17 тысяч звонков в сутки, отметил Панов.

Вы звонили в 112?
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