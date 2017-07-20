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Posted 20 июля 2017, 10:28

Published 20 июля 2017, 10:28

Modified 5 декабря, 04:54

Updated 5 декабря, 04:54

Ростовчане чаще всего переезжают в Москву и Краснодарский край

20 июля 2017, 10:28
Ростовскую область за 2016 год покинули 107,4 тысячи человек, чаще всего из региона переезжают в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, говорится в документах регионального правительства.

"В прошлом году из Ростовской области в Московскую переехало порядка 2,3 тысячи человек, в Краснодарский край - 1,2 тысяча человек, в Санкт-Петербург - 901 человек", - говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что за 2016 год в процессе миграции из Ростовской области уехало 107,4 тысячи человек, а прибыло из других областей и стран - 112,5 тысячи человек.

Согласно статистике, общий рост численности населения за счет переезда составил чуть более пяти тысяч за 2016 год, при том, что годом ранее данный показатель составлял всего чуть более тысячи человек. В результате переезда из стран СНГ численность населения Ростовской области в большей мере увеличилась за счет жителей Армении – более двух тысяч человек. Что касается переезда жителей Ростовской области за рубеж, то больше всего мигрировало в Грузию - 114 человек и в Германию - 91 человек.

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