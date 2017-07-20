Ростовчане чаще всего переезжают в Москву и Краснодарский край

Posted 20 июля 2017, 10:28
Published 20 июля 2017, 10:28
Modified 5 декабря, 04:54
Updated 5 декабря, 04:54
"В прошлом году из Ростовской области в Московскую переехало порядка 2,3 тысячи человек, в Краснодарский край - 1,2 тысяча человек, в Санкт-Петербург - 901 человек", - говорится в сообщении.
В тексте уточняется, что за 2016 год в процессе миграции из Ростовской области уехало 107,4 тысячи человек, а прибыло из других областей и стран - 112,5 тысячи человек.
Согласно статистике, общий рост численности населения за счет переезда составил чуть более пяти тысяч за 2016 год, при том, что годом ранее данный показатель составлял всего чуть более тысячи человек. В результате переезда из стран СНГ численность населения Ростовской области в большей мере увеличилась за счет жителей Армении – более двух тысяч человек. Что касается переезда жителей Ростовской области за рубеж, то больше всего мигрировало в Грузию - 114 человек и в Германию - 91 человек.