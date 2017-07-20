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Ростовские пожарные не справляются с профилактикой пожаров без добровольцев

20 июля 2017, 16:57
Пожарные Ростовской области не справляются с предупреждением возгораний в регионе без добровольческих объединений, сообщил на праздновании 125-летия Всероссийского добровольческого пожарного общества замгубернатора региона Вадим Артемов.

"Сегодня без добровольцев мы не можем обеспечить противопожарными мерами населенные пункты", - сказал он.

По его словам, созданное в регионе Всероссийское добровольческое пожарное общество одно из крупнейших в стране и насчитывает 9 тысяч человек. "Без них невозможно прикрывать населенные пункты, работать с населением, потому что это входит в их задачи", - говорит Артемов.

По данным замгубернатора, за первое полугодие число пожаров в регионе снизилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших упало на 17%.

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