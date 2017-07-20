Ростовские пожарные не справляются с профилактикой пожаров без добровольцев

По его словам, созданное в регионе Всероссийское добровольческое пожарное общество одно из крупнейших в стране и насчитывает 9 тысяч человек. "Без них невозможно прикрывать населенные пункты, работать с населением, потому что это входит в их задачи", - говорит Артемов.