Ростовские пожарные не справляются с профилактикой пожаров без добровольцев

"Сегодня без добровольцев мы не можем обеспечить противопожарными мерами населенные пункты", - сказал он.
По его словам, созданное в регионе Всероссийское добровольческое пожарное общество одно из крупнейших в стране и насчитывает 9 тысяч человек. "Без них невозможно прикрывать населенные пункты, работать с населением, потому что это входит в их задачи", - говорит Артемов.
По данным замгубернатора, за первое полугодие число пожаров в регионе снизилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших упало на 17%.