Села Ростовской области оставят без врачей узких специальностей

Posted 20 июля 2017, 13:31
Published 20 июля 2017, 13:31
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Не будет никогда в Шолоховском районе врача-уролога, потому что уролог положен 1 на 30 тысяч населения, а весь Шолоховский район – это 18 тысяч человек", – сообщила она.
Половину ставки врача-уролога, положенную по нормативу, будет занимать по совместительству врач-хирург, пояснила она.
"Раз уж на то пошло, то кардиология, неврология – это специфические вопросы из терапии, и владеть всем этим должен прежде всего участковый врач-терапевт, и качественно оказывать медицинскую помощь", – добавила Быковская.
Узкий специалист при этом должен быть в стационаре, а не на приеме, заявила Быковская.
Проблема с наличием узких специалистов не будет снята, подытожила она.