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Posted 20 июля 2017, 13:31

Published 20 июля 2017, 13:31

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Села Ростовской области оставят без врачей узких специальностей

20 июля 2017, 13:31
В селах Ростовской области не будет врачей узких специальностей, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

"Не будет никогда в Шолоховском районе врача-уролога, потому что уролог положен 1 на 30 тысяч населения, а весь Шолоховский район – это 18 тысяч человек", – сообщила она.

Половину ставки врача-уролога, положенную по нормативу, будет занимать по совместительству врач-хирург, пояснила она.

"Раз уж на то пошло, то кардиология, неврология – это специфические вопросы из терапии, и владеть всем этим должен прежде всего участковый врач-терапевт, и качественно оказывать медицинскую помощь", – добавила Быковская.

Узкий специалист при этом должен быть в стационаре, а не на приеме, заявила Быковская.

Проблема с наличием узких специалистов не будет снята, подытожила она.

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