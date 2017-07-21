"Империи вкуса" под Ростовом могут запретить снабжать продуктами детсады

Posted 21 июля 2017, 13:32
Published 21 июля 2017, 13:32
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Кроме того, компанию могут лишить контракта на 2,37 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Фирма занималась поставкой продуктов в детский сад "Искорка" в Красном Сулине, но при этом постоянно в объеме, значительно меньшем требуемого. Отмечается, что "Империя вкуса" не была готова к поставке питания для детей, но торги каким-то образом выиграла.
Активисты намерены довести дело до конца, в этом им помогает местная администрация.
Напомним, дети в указанном дошкольном учреждении зимой текущего года зачастую на завтрак получали чай с хлебом.
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