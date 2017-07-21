"Империи вкуса" под Ростовом могут запретить снабжать продуктами детсады

Фирма занималась поставкой продуктов в детский сад "Искорка" в Красном Сулине, но при этом постоянно в объеме, значительно меньшем требуемого. Отмечается, что "Империя вкуса" не была готова к поставке питания для детей, но торги каким-то образом выиграла.