В Ростовской области есть места, откуда не дозвониться до службы 112

Posted 21 июля 2017, 07:12
Published 21 июля 2017, 07:12
Modified 29 декабря, 20:23
Updated 29 декабря, 20:23
"Есть места, где и по мобильному до службы 112 дозвониться невозможно", – сообщил он.
В Ростовской области подобных мест не так много, отметил спикер.
"До 1 сентября мы получим от сотовых компаний карту покрытия Ростовской области, и сможем оценить, сколько таких мест и где они расположены", – подытожил спикер.
Служба 112 - единый телефонный номер, координирующий деятельность всех служб спасения. В Ростовской области в тестовом режиме система заработала с сентября 2016 года.