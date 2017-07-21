В Ростовской области есть места, откуда не дозвониться до службы 112

Не вся территория Ростовской области охвачена доступом к службе 112 по телефону, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"Есть места, где и по мобильному до службы 112 дозвониться невозможно", – сообщил он. В Ростовской области подобных мест не так много, отметил спикер. "До 1 сентября мы получим от сотовых компаний карту покрытия Ростовской области, и сможем оценить, сколько таких мест и где они расположены", – подытожил спикер. Служба 112 - единый телефонный номер, координирующий деятельность всех служб спасения. В Ростовской области в тестовом режиме система заработала с сентября 2016 года. Вас устраивает ваша сотовая связь? Да, вполне Нет, не всегда могу дозвониться Проголосовать Проголосовало: 1 чел. Материалы по теме В Новочеркасске создадут резервный центр службы "112" В Ростовской области Система-112 приняла миллион вызовов В Ростовской области успешно прошли госиспытания Системы-112