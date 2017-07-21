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Posted 21 июля 2017, 07:12

Published 21 июля 2017, 07:12

Modified 29 декабря, 20:23

Updated 29 декабря, 20:23

В Ростовской области есть места, откуда не дозвониться до службы 112

21 июля 2017, 07:12
Не вся территория Ростовской области охвачена доступом к службе 112 по телефону, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"Есть места, где и по мобильному до службы 112 дозвониться невозможно", – сообщил он.

В Ростовской области подобных мест не так много, отметил спикер.

"До 1 сентября мы получим от сотовых компаний карту покрытия Ростовской области, и сможем оценить, сколько таких мест и где они расположены", – подытожил спикер.

Служба 112 - единый телефонный номер, координирующий деятельность всех служб спасения. В Ростовской области в тестовом режиме система заработала с сентября 2016 года.

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