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Власти обвинили "Юг Руси" в низких урожаях из-за неприменения удобрений

21 июля 2017, 11:53
Власти Ростовской области обвинили одного из крупнейших сельхозпроизводителей в регионе - компанию "Юг Руси" в неприменении удобрений и падении урожаев вдвое в этом году, сообщил в пятницу глава администрации Морозовского района Петр Тришечкин.

В настоящее время в регионе продолжается уборочная компания ранних зерновых культур. Морозовский район Ростовской области в числе областей с низким урожаем.

"На территории района работают шесть селькохозяйственных корпораций, которые владеют 80% земли. Второй год подряд компания "Юг Руси" не применяет удобрений, из-за чего урожайность падает вдвое. Компания собирает 27 центнеров с гектара, тогда как компания "Астон", которая удобрения применяет, собирает 57 центнеров", - говорит Тришечкин.

По словам главы администрации района, сама компания объясняет, что удобрения дорогие и их использование невыгодно. Компании не хватает оборотных средств для закупок на маслозаводе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил повлиять на компанию. "Почему я должен не обращать внимание на те регионы, которые показывают низкие урожаи? Почему мы должны давать им субсидии? Если они (компания "Юг Руси" - прим.ред.) в прошлом году работали с этими проблемами, то почему они в этом году должны опять работать с ними?" - говорит Голубев.

Тришечкин отмечает, что компании принадлежит 18% площади посевных земель района. Если сельхозпроизводитель начнет удобрять почву, то урожайность в следующем году возрастет.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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