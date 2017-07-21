Власти обвинили "Юг Руси" в низких урожаях из-за неприменения удобрений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил повлиять на компанию. "Почему я должен не обращать внимание на те регионы, которые показывают низкие урожаи? Почему мы должны давать им субсидии? Если они (компания "Юг Руси" - прим.ред.) в прошлом году работали с этими проблемами, то почему они в этом году должны опять работать с ними?" - говорит Голубев.