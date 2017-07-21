Власти обвинили "Юг Руси" в низких урожаях из-за неприменения удобрений

В настоящее время в регионе продолжается уборочная компания ранних зерновых культур. Морозовский район Ростовской области в числе областей с низким урожаем.
"На территории района работают шесть селькохозяйственных корпораций, которые владеют 80% земли. Второй год подряд компания "Юг Руси" не применяет удобрений, из-за чего урожайность падает вдвое. Компания собирает 27 центнеров с гектара, тогда как компания "Астон", которая удобрения применяет, собирает 57 центнеров", - говорит Тришечкин.
По словам главы администрации района, сама компания объясняет, что удобрения дорогие и их использование невыгодно. Компании не хватает оборотных средств для закупок на маслозаводе.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил повлиять на компанию. "Почему я должен не обращать внимание на те регионы, которые показывают низкие урожаи? Почему мы должны давать им субсидии? Если они (компания "Юг Руси" - прим.ред.) в прошлом году работали с этими проблемами, то почему они в этом году должны опять работать с ними?" - говорит Голубев.
Тришечкин отмечает, что компании принадлежит 18% площади посевных земель района. Если сельхозпроизводитель начнет удобрять почву, то урожайность в следующем году возрастет.