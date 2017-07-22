Новочеркасская синхронистка вместе со сборной РФ взяла еще одно золото ЧМ

Ранее сборная РФ в том же составе выиграла "золото" по синхронному плаванию в технической программе. На этот раз "русские русалки" набрали 97,3000 балла. Им удалось обогнать спортсменок из Китая и Украины.
В настоящее время сборная РФ занимает первое место в общем зачете. В копилке нашей страны 12 медалей, из которых семь золотых.
Соревнования проходят в Будапеште.
Напомним, что Чигирева в минувшем году в составе сборной стала обладательницей награды высшей пробы на Олимпийских играх в Рио по синхронному плаванию.
Известно также, что для участия в мировом первенстве в столицу Венгрии прибыла другая спортсменка из Ростовской области - Юлия Ефимова, которая является трехкратным призером Олимпиад в Рио и Лондоне по плаванию
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