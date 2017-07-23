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Педофил на пляже раздел двух девочек на глазах у родителей под Ростовом

23 июля 2017, 20:45
Мужчина пытался снять трусы с двух малолетних девочек на городском пляже города Каменск-Шахтинск Ростовской области в пятницу, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в пятницу вечером на пляже в городе Каменск-Шахтинск педофил попытался раздеть двух девочек в возрасте 8 и 10 лет прямо в воде. Несовершеннолетние отдыхали на пляже вместе с родителями. Девочки закричали и стали вырываться из рук преступника. Родители школьниц отреагировали моментально, схватив мужчину. На помощь прибежали патрулирующие территорию казаки.

«Как удалось выяснить, задержанному 40 лет. На место прибыли сотрудники полиции, которые скрутили мужчину и отвезли в отдел. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается региональный следственный комитет», - добавил источник.

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