Педофил на пляже раздел двух девочек на глазах у родителей под Ростовом

По словам источника, в пятницу вечером на пляже в городе Каменск-Шахтинск педофил попытался раздеть двух девочек в возрасте 8 и 10 лет прямо в воде. Несовершеннолетние отдыхали на пляже вместе с родителями. Девочки закричали и стали вырываться из рук преступника. Родители школьниц отреагировали моментально, схватив мужчину. На помощь прибежали патрулирующие территорию казаки.