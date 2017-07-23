Составлен топ-5 самых ожидаемых авто 2017 года в РФ

"Самой ожидаемой машиной является Kia Rio. Презентация модели прошла в Санкт-Петербурге. Стоимость авто будет начинаться от 670 тысяч рублей", - говорится в публикации.
Далее идет Lifan Murman, преимуществом которого является большой багажник. Стать владельцем машины можно будет за 950 тысяч рублей. На третьей позиции находится Peugeot 408.
В список также попала Skoda Rapid. В авто встроили фары, которые способны автоматически переключаются с дальнего на ближний. Также у модели экономичный мотор. Стоимость будет начинаться от 604 тысяч рублей.
На пятом месте находится DFM AX7. Объем мотора составит 2 литра. Стоимость машины пока неизвестна.
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