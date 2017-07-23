В России появятся два бюджетных авто Suzuki

"В Азии эти авто являются популярными. Однако продажи машин Suzuki в РФ находятся на низком уровне. Из-за этого компания решила расширить модельный ряд", - говорится в публикации.
Отмечается, что Baleno собирают в Индии. У модели две силовые установки. Мощность достигает 111 лошадиных сил. В авто внедрили шесть подушек безопасности. В Индии за базовую комплектацию придется отдать около 550 тысяч рублей.
Ignis также изготовляют в Индии. Модель предлагается с бензиновым мотором или турбодизелем.
Сейчас компания в РФ предлагает 4 модели.
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