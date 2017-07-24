Карантин по бешенству ввели в районе Ростовской области до 5 сентября

Posted 24 июля 2017, 09:59
Published 24 июля 2017, 09:59
Modified 11 сентября 2022, 08:57
Updated 11 сентября 2022, 08:57
"В срок до 5 сентября на территории района запретили проводить выставки и продажу домашних животных, а также вывозить питомцев и скот за пределы зоны карантина", - сказано в сообщении.
Напомним, бешеный волк напал на пожилого пасечника недалеко от хутора. Мужчина сумел спрятаться от агрессивного зверя, которого позже подстрелили в нескольких километрах от места нападения.
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