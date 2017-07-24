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Posted 24 июля 2017, 09:59

Published 24 июля 2017, 09:59

Modified 11 сентября 2022, 08:57

Updated 11 сентября 2022, 08:57

Карантин по бешенству ввели в районе Ростовской области до 5 сентября

24 июля 2017, 09:59
Ограничительные мероприятия ввели Радионово-Несветайском районе Ростовской области из-за нападения бешеного волка на человека, сообщило региональное правительство.

"В срок до 5 сентября на территории района запретили проводить выставки и продажу домашних животных, а также вывозить питомцев и скот за пределы зоны карантина", - сказано в сообщении.

Напомним, бешеный волк напал на пожилого пасечника недалеко от хутора. Мужчина сумел спрятаться от агрессивного зверя, которого позже подстрелили в нескольких километрах от места нападения.

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#Татьяна Уляшова#Новости#Опросы
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