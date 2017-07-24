Отсутствие общих тренировок на сборах сказалось на поражении "Ростова"

Posted 24 июля 2017, 06:32
Published 24 июля 2017, 06:32
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В воскресенье матч против "Ахмата" завершился со счетом 1:0.
"Команда показала хорошее взаимодействие на поле. Сказывалось, что некоторые игроки присоединились к команде непосредственно перед чемпионатом. На сборах, в основном, тренировались дублеры. Но в целом команда выглядела очень достойно в первые две недели чемпионата", - сказал Кучук.
По словам Кучука, команда превзошла соперника по скорости и числу выигранных единоборств. "Бывают обидные матчи, когда понимаешь, что играл лучше соперника, когда владеешь преимуществом, но пропускаешь момент и он решает исход матча. Будем двигаться дальше", - подытожил он.