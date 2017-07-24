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Posted 24 июля 2017, 06:32

Published 24 июля 2017, 06:32

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Отсутствие общих тренировок на сборах сказалось на поражении "Ростова"

24 июля 2017, 06:32
Отсутствие совместных тренировок игроков футбольного клуба "Ростов" на сборах сказалось на поражении команды в матче против "Ахмата", сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ростова" Леонид Кучук.

В воскресенье матч против "Ахмата" завершился со счетом 1:0.

"Команда показала хорошее взаимодействие на поле. Сказывалось, что некоторые игроки присоединились к команде непосредственно перед чемпионатом. На сборах, в основном, тренировались дублеры. Но в целом команда выглядела очень достойно в первые две недели чемпионата", - сказал Кучук.

По словам Кучука, команда превзошла соперника по скорости и числу выигранных единоборств. "Бывают обидные матчи, когда понимаешь, что играл лучше соперника, когда владеешь преимуществом, но пропускаешь момент и он решает исход матча. Будем двигаться дальше", - подытожил он.

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