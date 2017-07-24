Отсутствие общих тренировок на сборах сказалось на поражении "Ростова"

По словам Кучука, команда превзошла соперника по скорости и числу выигранных единоборств. "Бывают обидные матчи, когда понимаешь, что играл лучше соперника, когда владеешь преимуществом, но пропускаешь момент и он решает исход матча. Будем двигаться дальше", - подытожил он.