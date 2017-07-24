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Posted 24 июля 2017, 13:23

Published 24 июля 2017, 13:23

Modified 11 сентября 2022, 08:57

Updated 11 сентября 2022, 08:57

Певец Лу Бега выступит на кинофестивале в Ростове

24 июля 2017, 13:23
Сюжет
Новости Ростова
Известный певец Лу Бега выступит во время открытия в Ростове-на-Дону кинофестиваля Bridge of Arts, мероприятие состоится на Театральной площади, сообщается на сайте фестиваля.

"Бега является немецким музыкантом. Он выпустил 5 альбом. Самой известной его песней стала Mambo No. 5", - говорится в публикации.

Кроме того, музыкант снимался в сериалах и кино.

На фестивале в текущем году представят свыше 100 кинолент из различных государств. Потратить на организацию мероприятия планируется 67 миллионов рублей.

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#Культура#Новости Ростова#Новости
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