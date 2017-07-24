Преследование клиентов решит проблему проституции — феминистки

Posted 24 июля 2017,, 13:27
Published 24 июля 2017,, 13:27
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
"Криминализация клиента в России вызвала бы широкую дискуссию, появилось бы много недовольных. Но хотя бы началась дискуссия, сейчас даже этого нет", - говорит участница феминистского движения.
Она приводит в пример опыт Франции и Италии, где криминализирован клиент. "Там после криминализации сильно упал уровень проституции, и общество стало порицать заказ проститутки", - сообщает спикер. По ее словам, опыт легализации проституции в Германии оказался негативным. "Там с 2002 разрешены общественные бордели, уровень проституции возрос многократно. Трафик огромный: поставляются женщины из бедных стран и часто обманным путем", - добавляет она.
Участница всероссийского сообщества "Она" и ростовского общества "Голос женщин", учредительница группы "Фем Изба" Мария Албегова считает, что легализация проституции в России только ухудшит ситуацию. "Увеличится количество изнасилований, брошенных детей, болезней. Сторонники легализации говорят о том, что проститутки будут проходить медосмотр, и уровень заболеваемости венерическими заболеваниями и СПИДом снизится. Но в той же Германии за секс без презерватива клиент просто платит немного больше, это не решает проблему", - поясняет собеседница.