rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2017,, 13:27

Published 24 июля 2017,, 13:27

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Преследование клиентов решит проблему проституции — феминистки

24 июля 2017, 13:27
Преследование клиентов приведет к падению уровня проституции и к порицанию заказа проститутки в обществе, уверена участница всероссийского сообщества "Она" и ростовского общества "Голос женщин", учредительница группы "Фем Изба" Виктория Албегова.

"Криминализация клиента в России вызвала бы широкую дискуссию, появилось бы много недовольных. Но хотя бы началась дискуссия, сейчас даже этого нет", - говорит участница феминистского движения.

Она приводит в пример опыт Франции и Италии, где криминализирован клиент. "Там после криминализации сильно упал уровень проституции, и общество стало порицать заказ проститутки", - сообщает спикер. По ее словам, опыт легализации проституции в Германии оказался негативным. "Там с 2002 разрешены общественные бордели, уровень проституции возрос многократно. Трафик огромный: поставляются женщины из бедных стран и часто обманным путем", - добавляет она.

Участница всероссийского сообщества "Она" и ростовского общества "Голос женщин", учредительница группы "Фем Изба" Мария Албегова считает, что легализация проституции в России только ухудшит ситуацию. "Увеличится количество изнасилований, брошенных детей, болезней. Сторонники легализации говорят о том, что проститутки будут проходить медосмотр, и уровень заболеваемости венерическими заболеваниями и СПИДом снизится. Но в той же Германии за секс без презерватива клиент просто платит немного больше, это не решает проблему", - поясняет собеседница.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru

Что нужно сделать, чтобы решить проблему проституции?
Материалы по теме
Феминистки не проникали в Кремль 8 Марта – ФСО"Смешарики" и "Лунтик" пропагандируют сексизм, а "Фиксики" — нетФеминисток демонизировали журналисты
#Общество#Новости#Опросы
Подпишитесь
Минтранс Ростовской области планирует субсидировать убыточные маршруты автобусов
Сегодня, 17:28
В Ростове состав Народной дружины увеличат на 20%
Сегодня, 16:36
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
Сегодня, 16:09
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
Сегодня, 15:42
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки
Сегодня, 14:29
Три четверти ростовчан работает практически за еду
Сегодня, 14:24