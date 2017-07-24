Преследование клиентов решит проблему проституции — феминистки

Участница всероссийского сообщества "Она" и ростовского общества "Голос женщин", учредительница группы "Фем Изба" Мария Албегова считает, что легализация проституции в России только ухудшит ситуацию. "Увеличится количество изнасилований, брошенных детей, болезней. Сторонники легализации говорят о том, что проститутки будут проходить медосмотр, и уровень заболеваемости венерическими заболеваниями и СПИДом снизится. Но в той же Германии за секс без презерватива клиент просто платит немного больше, это не решает проблему", - поясняет собеседница.