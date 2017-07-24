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Ростовские пожарные-добровольцы получают зарплату дровами

24 июля 2017, 10:08
Пожарные-добровольцы в селах Ростовской области получают вознаграждение дровами и сеном, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"Непростая это работа. А поощрение – самый больной вопрос", – сообщил он. По мнению Панова, если бы людям оказывали хоть какую-то материальную помощь и поддержку, то записываться в добровольные пожарные и выполнять свои обязательства они стали бы гораздо активнее.

"Мы работаем с главами поселений и просим как-то людей поддержать, хоть сена привезти, или машину дров, чтобы у людей появлялся какой-то стимул. В некоторых поселениях к этому относятся серьезно, мы стараемся, и поэтому поддержать людей получается", – продолжил он.

Панов также выдвинул идею о том, что пожарные-добровольцы заслуживают скидки за коммунальные услуги на водоснабжение и вывоз мусора в качестве поощрительных мер.

"Там копейки будет стоить – 50 рублей, а для человека приятно. Но не все главы поселений понимают, что это можно сделать", – пояснил он.

Без помощи общественности сегодня очень трудно бороться с ландшафтными пожарами, подытожил Панов.

А вы бы пошли в добровольные пожарные?
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