Ростовские пожарные-добровольцы получают зарплату дровами

"Непростая это работа. А поощрение – самый больной вопрос", – сообщил он. По мнению Панова, если бы людям оказывали хоть какую-то материальную помощь и поддержку, то записываться в добровольные пожарные и выполнять свои обязательства они стали бы гораздо активнее.
"Мы работаем с главами поселений и просим как-то людей поддержать, хоть сена привезти, или машину дров, чтобы у людей появлялся какой-то стимул. В некоторых поселениях к этому относятся серьезно, мы стараемся, и поэтому поддержать людей получается", – продолжил он.
Панов также выдвинул идею о том, что пожарные-добровольцы заслуживают скидки за коммунальные услуги на водоснабжение и вывоз мусора в качестве поощрительных мер.
"Там копейки будет стоить – 50 рублей, а для человека приятно. Но не все главы поселений понимают, что это можно сделать", – пояснил он.
Без помощи общественности сегодня очень трудно бороться с ландшафтными пожарами, подытожил Панов.