Ростовские пожарные-добровольцы получают зарплату дровами

"Непростая это работа. А поощрение – самый больной вопрос", – сообщил он. По мнению Панова, если бы людям оказывали хоть какую-то материальную помощь и поддержку, то записываться в добровольные пожарные и выполнять свои обязательства они стали бы гораздо активнее.