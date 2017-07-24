"Смешарики" и "Лунтик" пропагандируют сексизм, а "Фиксики" — нет

Американская блогерка Анита Саркисян разбирает различные тропы, которые встречаются в компьютерных играх и смотрит на то, как они поддерживают сексистские стереотипы. Если главные персонаж женщина, и ты играешь от третьего лица, то когда героиня бежит, камера фокусируется на ее обтягивающем заде. Я не знаю, намеренно это или нет, возможно, люди просто делают, как их учили. Но что касается мужских персонажей, то у мужчин попа прикрыта плащом или какой-то нелепой тряпочкой, камера его снимает по пояс. Можно извращаться с камерой как угодно, но она не покажет тебе попу персонажа-мужчины, потому что он не попа, он личность, с которой игрок себя идентифицирует.