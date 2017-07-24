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Posted 24 июля 2017, 06:19

Published 24 июля 2017, 06:19

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В новом сезоне состав ФК "Ростов" пополнили 14 новых игроков

24 июля 2017, 06:19
Новый сезон чемпионата России по футболу 2017/2018 года основной состав футбольного клуба "Ростов" пополнили 14 новых игроков, значится в сообщении клуба.

За "Ростов" в этом сезоне сыграют полузащитники из Словении Жан Майер и Жосимар Кинтеро из Эквадора, а также российские полузащитники Александр Зуев из "Спартака" и Артур Юсупов из питерского "Зенита".

Подписали контракт с ростовским клубом защитники Виталий Устинов из "Рубина", Сергей Паршивлюк из "Анжи" и Евгений Макеев из "Спартака", а также поляк Мацей Вилюш, исландец Сверрир Ингасон и словенец Матия Бобен. В команде также российский нападающий Владимир Дядюн и игрок из Узбекистана Элдор Шомуродов.

Защищать ворота желто-синих в этом сезоне будут бывший игрок московского "Спартака" Сергей Песьяков и футболист московского "Локомотива" Илья Абаев.

В настоящее время ростовская команда принимает первый домашний матч на стадионе "Олимп-2". В первом поединке турнира желто-синие сыграли в ничью с "Уралом".

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