В новом сезоне состав ФК "Ростов" пополнили 14 новых игроков

Posted 24 июля 2017, 06:19
Published 24 июля 2017, 06:19
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
За "Ростов" в этом сезоне сыграют полузащитники из Словении Жан Майер и Жосимар Кинтеро из Эквадора, а также российские полузащитники Александр Зуев из "Спартака" и Артур Юсупов из питерского "Зенита".
Подписали контракт с ростовским клубом защитники Виталий Устинов из "Рубина", Сергей Паршивлюк из "Анжи" и Евгений Макеев из "Спартака", а также поляк Мацей Вилюш, исландец Сверрир Ингасон и словенец Матия Бобен. В команде также российский нападающий Владимир Дядюн и игрок из Узбекистана Элдор Шомуродов.
Защищать ворота желто-синих в этом сезоне будут бывший игрок московского "Спартака" Сергей Песьяков и футболист московского "Локомотива" Илья Абаев.
В настоящее время ростовская команда принимает первый домашний матч на стадионе "Олимп-2". В первом поединке турнира желто-синие сыграли в ничью с "Уралом".