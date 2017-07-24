В новом сезоне состав ФК "Ростов" пополнили 14 новых игроков

Подписали контракт с ростовским клубом защитники Виталий Устинов из "Рубина", Сергей Паршивлюк из "Анжи" и Евгений Макеев из "Спартака", а также поляк Мацей Вилюш, исландец Сверрир Ингасон и словенец Матия Бобен. В команде также российский нападающий Владимир Дядюн и игрок из Узбекистана Элдор Шомуродов.