С судейским сообществом будут взаимодействовать детские омбудсмены

К встрече была подготовлена статистика присутствия омбудсменов в судах. Выяснилось, что примерно 300 повесток прислали обмудсмену РФ. При этом на Кубани уполномоченные присутствовали на 1,2 тысячи заседаниях.
"Оправданным является то, что омбудсмены бывают на процессах. В итоге появилась договоренность о том, что начнется совместная работа с судейским сообществом. Она необходима для обмена данными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также стороны затронули тему распространения спецсудов в РФ, имеющих право рассматривать дела, участниками которых являются несовершеннолетние.
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