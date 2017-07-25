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С судейским сообществом будут взаимодействовать детские омбудсмены

25 июля 2017, 09:29
Вопрос привлечения института уполномоченных для отстаивания прав детей в ходе судебных заседаний обсудили детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, информацию опубликовал портал "РАПСИ".

К встрече была подготовлена статистика присутствия омбудсменов в судах. Выяснилось, что примерно 300 повесток прислали обмудсмену РФ. При этом на Кубани уполномоченные присутствовали на 1,2 тысячи заседаниях.

"Оправданным является то, что омбудсмены бывают на процессах. В итоге появилась договоренность о том, что начнется совместная работа с судейским сообществом. Она необходима для обмена данными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также стороны затронули тему распространения спецсудов в РФ, имеющих право рассматривать дела, участниками которых являются несовершеннолетние.

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