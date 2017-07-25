Свыше 5 млн рублей выделили на украшение Ростова ко Дню города

Почти 3 миллиона рублей направят на украшение к 268-й годовщине Ростова-на-Дону отдельно стоящими композициями с флагами, следует из документов на сайте госзакупок.

"Еще по миллиону рублей потратят на световое оформление и панно с растяжками", - сказано в документации. Декоративными панно планируют украсить Большую Садовую, академический Театр драмы, Дом творчества детей и молодежи, гостиницу Речного вокзала, проспект Шолохова, а также пилоны и сити-борды Ростова. Отмечается, что прием заявок на участие в торгах пройдет до конца июля, аукцион проведут 8 августа. р3 Вы пойдете на торжества в честь Дня города? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.