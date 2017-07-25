Свыше 5 млн рублей выделили на украшение Ростова ко Дню города

Posted 25 июля 2017, 10:40
Published 25 июля 2017, 10:40
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Еще по миллиону рублей потратят на световое оформление и панно с растяжками", - сказано в документации.
Декоративными панно планируют украсить Большую Садовую, академический Театр драмы, Дом творчества детей и молодежи, гостиницу Речного вокзала, проспект Шолохова, а также пилоны и сити-борды Ростова.
Отмечается, что прием заявок на участие в торгах пройдет до конца июля, аукцион проведут 8 августа.
р3