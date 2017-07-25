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Posted 25 июля 2017, 10:40

Published 25 июля 2017, 10:40

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Свыше 5 млн рублей выделили на украшение Ростова ко Дню города

25 июля 2017, 10:40
Почти 3 миллиона рублей направят на украшение к 268-й годовщине Ростова-на-Дону отдельно стоящими композициями с флагами, следует из документов на сайте госзакупок.

"Еще по миллиону рублей потратят на световое оформление и панно с растяжками", - сказано в документации.

Декоративными панно планируют украсить Большую Садовую, академический Театр драмы, Дом творчества детей и молодежи, гостиницу Речного вокзала, проспект Шолохова, а также пилоны и сити-борды Ростова.

Отмечается, что прием заявок на участие в торгах пройдет до конца июля, аукцион проведут 8 августа.

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