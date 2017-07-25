Житель Ростовской области совершил более 20 краж из домов

Posted 25 июля 2017, 15:23
Published 25 июля 2017, 15:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Было установлено, что подозреваемый пробирался в дачные дома, пока владельцы работали на участках. Далее он воровал деньги", - говорится в публикации.
В других случаях задержанный пробирался в домовладения через окна и выносил ценные вещи. Общий размер ущерба составил примерно 200 тысяч рублей.
По фактам случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии. В данный момент 29-летний подозреваемый находится под стражей.
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