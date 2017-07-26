Двое пострадали в тройном ДТП у парковки ТЦ "Рио" в Ростове

Posted 26 июля 2017, 05:51
Published 26 июля 2017, 05:51
Modified 17 сентября 2022, 14:38
Updated 17 сентября 2022, 14:38
"Водитель Opel Corsa выезжал с парковки и не пропустил "Ладу Приору". Далее они столкнулись. Последнее авто опрокинулось и задело машину Toyota", - говорится в публикации.
Отмечается, что травмы получили водитель и пассажирка "Лады". Их передали в медучреждение.
ДТП произошло во вторник в 22.05.
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