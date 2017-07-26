rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2017, 05:51

Published 26 июля 2017, 05:51

Modified 17 сентября 2022, 14:38

Updated 17 сентября 2022, 14:38

Двое пострадали в тройном ДТП у парковки ТЦ "Рио" в Ростове

26 июля 2017, 05:51
В Ростове-на-Дону у парковки торгового центра "Рио" столкнулись три машины, пострадали два человека, информирует региональное УМВД РФ.

"Водитель Opel Corsa выезжал с парковки и не пропустил "Ладу Приору". Далее они столкнулись. Последнее авто опрокинулось и задело машину Toyota", - говорится в публикации.

Отмечается, что травмы получили водитель и пассажирка "Лады". Их передали в медучреждение.

ДТП произошло во вторник в 22.05.

р1

Материалы по теме
На Дону клиент такси напал c ножом на водителя, угнал авто и попал в ДТПДва человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика