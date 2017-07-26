Microsoft планирует выпустить очки с искусственным интеллектом

Планируется, что очки будут обрабатывать информацию с применением искусственного интеллекта. Так, анализ данных будет производиться специальным процессором Holographic Processing Unit, который при помощи нейронной сети сможет функционировать самостоятельно, независимо от облачных сервисов. Это позволит необычному аксессуару работать без постоянного подключения к сети интернет.
По информации, размещенной в сети, гаджет может появиться в продаже уже в 2019 году. Специалисты уверенны, что устройство будет весьма востребованно на рынке цифровой техники, поскольку для текущих вычислений применение технологий искусственного интеллекта будет все более актуально.
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