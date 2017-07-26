rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Microsoft планирует выпустить очки с искусственным интеллектом

26 июля 2017, 06:33
Корпорация Microsoft планирует запустить в производство специальные очки HoloLens 2, с функцией создания дополненной реальности, пишет Life.

Планируется, что очки будут обрабатывать информацию с применением искусственного интеллекта. Так, анализ данных будет производиться специальным процессором Holographic Processing Unit, который при помощи нейронной сети сможет функционировать самостоятельно, независимо от облачных сервисов. Это позволит необычному аксессуару работать без постоянного подключения к сети интернет.

По информации, размещенной в сети, гаджет может появиться в продаже уже в 2019 году. Специалисты уверенны, что устройство будет весьма востребованно на рынке цифровой техники, поскольку для текущих вычислений применение технологий искусственного интеллекта будет все более актуально.

р2

Вы бы купили себе такой гаджет?
Материалы по теме
В Microsoft разработали программу набора текста движением глазMicrosoft придумал, как управлять смартфоном при помощи жестов
#Новости#Технологии#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00