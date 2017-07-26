Microsoft планирует выпустить очки с искусственным интеллектом

По информации, размещенной в сети, гаджет может появиться в продаже уже в 2019 году. Специалисты уверенны, что устройство будет весьма востребованно на рынке цифровой техники, поскольку для текущих вычислений применение технологий искусственного интеллекта будет все более актуально.