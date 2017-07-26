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Posted 26 июля 2017, 13:27

Published 26 июля 2017, 13:27

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

В Ростовской области осудили экс-главу "258 РЗ" за аферу на 14 млн руб

26 июля 2017, 13:27
В Ростовской области суд приговорил к двум годам колонии бывшего директора компании "258 РЗ", который причинил ущерб государству на сумму 14,7 миллиона рублей, информирует СКР.

"Суд установил, что предприятие выполняло госконтракт. Осужденный подписал договор со сторонней фирмой на 28,8 миллиона рублей. Установленная норма часа составляет 169 рублей. Однако в компании она достигает тысячи рублей", - говорится в публикации.

Далее мужчина распорядился перечислить организации почти 73% от цены договора. В результате ущерб государству превысил 14,7 миллиона рублей.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

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