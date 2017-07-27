Джеймс Кэмерон снимет трилогию о Терминаторе

Режиссер пока пытается понять, насколько изжила себя франшиза и что он может сделать, чтобы ее освежить. Кэмерон отметил, что ведет переговоры с Дэвидом Эллисоном — общемировым обладателем прав на франшизы о Терминаторе. Автор "Титаника" сможет получить права на "Терминатора" в течение полутора лет.
По признанию режиссера, и он, и Эллисон считают, что трилогия — это лучший из возможных вариантов.
Как сообщалось ранее, актер Арнольд Шварценегер, исполнивший роль Терминатора, заявил, что примет участие в съемках шестой части истории. Пятый фильм франшизы вышел на большие экраны в 2015 году.
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