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Джеймс Кэмерон снимет трилогию о Терминаторе

27 июля 2017, 01:11
Известный голливудский режиссер сообщил, что планирует снять серию фильмов о Терминаторе, сообщает "Кинопоиск".

Режиссер пока пытается понять, насколько изжила себя франшиза и что он может сделать, чтобы ее освежить. Кэмерон отметил, что ведет переговоры с Дэвидом Эллисоном общемировым обладателем прав на франшизы о Терминаторе. Автор "Титаника" сможет получить права на "Терминатора" в течение полутора лет.

По признанию режиссера, и он, и Эллисон считают, что трилогия — это лучший из возможных вариантов.

Как сообщалось ранее, актер Арнольд Шварценегер, исполнивший роль Терминатора, заявил, что примет участие в съемках шестой части истории. Пятый фильм франшизы вышел на большие экраны в 2015 году.

р2

Вы смотрели все части "Терминатора"?
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#Новости#Культура#Опросы
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