Джеймс Кэмерон снимет трилогию о Терминаторе

Режиссер пока пытается понять, насколько изжила себя франшиза и что он может сделать, чтобы ее освежить. Кэмерон отметил, что ведет переговоры с Дэвидом Эллисоном — общемировым обладателем прав на франшизы о Терминаторе. Автор "Титаника" сможет получить права на "Терминатора" в течение полутора лет.