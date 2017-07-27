Глава Дона не знает, зачем камыш у деревьев в Москве, но хочет так же

Ранее замглавы градоначальника по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус отметил, что в этом году на улице будут высажены еще около 300 деревьев, прикорневая система всех зеленых насаждений будет облачена в решетку. Ее внешнее оформление и размеры уже утверждены.