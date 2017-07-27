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Глава Дона не знает, зачем камыш у деревьев в Москве, но хочет так же

27 июля 2017, 10:09
Вместо приствольных решеток у деревьев по улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону предложили высадить камыш, сообщил на совещании по вопросам благоустройства города перед ЧМ-2018 губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее замглавы градоначальника по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус отметил, что в этом году на улице будут высажены еще около 300 деревьев, прикорневая система всех зеленых насаждений будет облачена в решетку. Ее внешнее оформление и размеры уже утверждены.

"Вы видели, как в Москве с такими местами поступают? Обратите внимание, что деревья небольшой толщины - в 15 сантиметров - украшены ободком камыша. Каждое дерево вокруг кремлевской стены обрамлено камышом. Пока непонятна цель такой посадки, но смотрится неплохо", - резюмировал Голубев.

А вы знаете, зачем у деревьев посадили камыш в Москве?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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