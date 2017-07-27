rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Не выходить на улицу в жаркие часы призвали ростовчан

27 июля 2017, 16:03
Памятку о правилах поведения в аномально жаркую погоду для жителей Ростова-на-Дону разработала горадминистрация.

В сообщении рассказывается о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать солнечного удара и последствий перегрева на солнце.

"Горожан просят не выходить на улицу в особо жаркие часы, пить не менее двух литров воды в день, исключить физические нагрузки и активность, не употреблять в пищу жирную пищу", - сказано в сообщении.

Кроме того, рекомендуется закрыть окна и не выставлять температуру сплит-системы ниже 22 градусов. При отсутствии кондиционера можно использовать емкость с водой, поставленную перед вентилятором.

Отдельно ростовчанам напоминают о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра, в том числе в припаркованных автомобилях.

р3

Вы хорошо переносите летний зной?
Материалы по теме
Жара ожидается в Ростове на выходныхЖара в 42 градуса ожидается в Ростовской области
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00