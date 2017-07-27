Не выходить на улицу в жаркие часы призвали ростовчан

В сообщении рассказывается о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать солнечного удара и последствий перегрева на солнце.
"Горожан просят не выходить на улицу в особо жаркие часы, пить не менее двух литров воды в день, исключить физические нагрузки и активность, не употреблять в пищу жирную пищу", - сказано в сообщении.
Кроме того, рекомендуется закрыть окна и не выставлять температуру сплит-системы ниже 22 градусов. При отсутствии кондиционера можно использовать емкость с водой, поставленную перед вентилятором.
Отдельно ростовчанам напоминают о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра, в том числе в припаркованных автомобилях.
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