Споры вызвало предложение восстановить ракетное училище в Ростове

Posted 27 июля 2017,, 10:34
Published 27 июля 2017,, 10:34
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Инициатива о воссоздании Ростовского военного института ракетных войск им. М. И. Неделина, закрытого в 2011 году, обсуждалась на совещании Законодательного собрания во вторник.
"Говоря кратко, восстановить институт в прежнем виде практически невозможно. Сейчас прошло 6 лет, и вернуться из старых преподавателей смогут в лучшем случае 10%", – сообщил он.
Кроме того, материальная база утилизировалась за 3 года, добавил спикер.
"Необходимости в восстановлении тоже как таковой нет, поскольку ракетных комплексов сейчас около 280, а в 1991 году их было 1,5 тысячи", – продолжил он.
Оставшиеся на сегодняшний день ВУЗы в других городах России способны обеспечить подготовку офицеров-ракетчиков для такого количества ракетных комплексов, заключил спикер.
"В 2018 году планируется открытие в Ростове филиала воронежского института", – подытожил он.