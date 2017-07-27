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Posted 27 июля 2017,, 10:34

Published 27 июля 2017,, 10:34

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Споры вызвало предложение восстановить ракетное училище в Ростове

27 июля 2017, 10:34
В Ростове нет возможности и смысла восстанавливать расформированное военное ракетное училище, заявил полковник в отставке, кандидат технических наук, специалист в области динамики полета и систем управления баллистических ракет Николай Половинчук.

Инициатива о воссоздании Ростовского военного института ракетных войск им. М. И. Неделина, закрытого в 2011 году, обсуждалась на совещании Законодательного собрания во вторник.

"Говоря кратко, восстановить институт в прежнем виде практически невозможно. Сейчас прошло 6 лет, и вернуться из старых преподавателей смогут в лучшем случае 10%", – сообщил он.

Кроме того, материальная база утилизировалась за 3 года, добавил спикер.

"Необходимости в восстановлении тоже как таковой нет, поскольку ракетных комплексов сейчас около 280, а в 1991 году их было 1,5 тысячи", – продолжил он.

Оставшиеся на сегодняшний день ВУЗы в других городах России способны обеспечить подготовку офицеров-ракетчиков для такого количества ракетных комплексов, заключил спикер.

"В 2018 году планируется открытие в Ростове филиала воронежского института", – подытожил он.

Нужно ли восстанавливать ракетное училище?
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