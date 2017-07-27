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Posted 27 июля 2017, 08:56

Published 27 июля 2017, 08:56

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Студентов и пенсионеров Таганрога могут лишить льготного проезда

27 июля 2017, 08:56
Отмена льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан в Таганроге Ростовской области поможет сэкономить 24 миллиона рублей, сообщил региональный уполномоченный по правам студентов Виталий Горчаков.

Омбудсмен направил прошение губернатору региона о недопущении подобных действий.

"В Таганроге студенты и пенсионеры составляют значительный процент населения, к тому же, относятся к категории социально не защищенных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление местных властей об отмене льгот уже подготовили, осталось только подписать.

Напомним, подобные попытки убрать существующие льготы уже происходили в ряде российских регионов в 2016-м. Тогда Минобразования заявило о недопустимости лишения учащихся льгот.

р3

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